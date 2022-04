BBB 22: Gustavo Marsengo, Natália Deodato e Paulo André formam o 14º paredão; vote em quem deve sair

O décimo quarto paredão do Big Brother Brasil está formado! Os participantes que vão para a votação popular são: Gustavo Marsengo (31), Natália Deodato (22) e Paulo André (23).

Ainda na prova deste domingo, 11, a votação começou com a indicação do líder Eliezer (31) em Paulo André. Pela casa, Natália Deodato foi a que mais recebeu votos, 5, e também se juntou a berlinda.

No jogo dedo-duro, durante a formação de paredão, Eliezer tirou Paulo André na urna e o brother pediu para saber em quem Natália Deodato havia votado. Conforme a dinâmica da semana, portanto, a mineira teve o direito de indicar alguém ao paredão. Gustavo Marsengo foi o escolhido.

Douglas Silva votou em Natália

Pedro Scooby votou em Natália

Paulo André votou em Natália

Natália votou em Gustavo

Gustavo votou em Natália

Jessilane votou em Gustavo

Arthur votou em Natália

E com esse paredão o Gustavo acaba de igualar Arthur no n° de vezes q foi pra berlinda. Com 4 semanas a menos de jogo. Cada formação q passa o sonho do pãozinho de igualar o Babu vai acabando. #BBB22