BBB 22: Natália e Linn da Quebrada protagonizam barraco na festa

Com acusações, berros e choro, Natália e Linn da Quebrada tiveram briga tensa na última festa do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 06h55

A briga de Natália e Linn da Quebrada na festa do líder repercutiu na casa inteira na madrugada desta quinta-feira, 17.

O desentendimento entre as sisters teria começando antes mesmo da festa e o motivo seria a relação delas com Jessilane Alves (26).

Antes de iniciar a discussão com a cantora, a designer de unhas já havia comentando comEslovênia Marques (25) o que estava sentindo. "Imagina você estar numa roda e ficar assim [cara de quem está só olhando]. E é uma coisa que não vem acontecendo de hoje. É uma coisa que sempre tá acontecendo. Às vezes, eu estou na roda e não tenho oportunidade de falar. De certa forma, a gente vai se sentindo desmerecida ou pouco querida", explicou Natália.

De longe, Linn da Quebrada percebeu a movimentação da sister e falou que ela estava estranha devido à relação da cantora com a professora.

Natália e Linn da Quebrada brigam

No quarto, após desabafar com Linn da Quebrada e Jessilane sobre a situação, Natália acabou iniciando a briga ao expor o que estava pensando das sisters.

"A Jessi é uma pessoa que eu sinto muito ciúmes. Às vezes, me sinto deslocada. Porque muitas vezes a conversa é só de vocês duas e não me incluem", disse.

Linn da Quebrada tentou se defender, mas a designer de unhas começou a gritar chamando a artista de "falsa e desleal". "Muitas vezes eu sentia ciúmes da Jessi, eu falei isso com você. Eu não fui falsa, eu falei isso com você", declarou Natália.

Natália chora para Jessilane

Após Lina sair do quarto, Natália desabafou para Jessilane e chorou. "Eu gosto da sua história, sua trajetória é muito parecida com a minha. É uma coisa que eu tenho muito apreço. Sinto que muitas das vezes a Lina quer te afastar de mim. Eu quero falar as coisas e não me sinto acolhida", falou a designer.

A professora não gostou do que a sister disse e disparou: "Natália, não é sobre isso". A discussão então repercutiu pela casa e envolveu outros brothers na situação que tentaram acalmar as sisters.