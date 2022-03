Neymar brinca sobre 'pé frio' de Eslovênia: "Segue eliminando"

O craque de futebol, Neymar Jr., usou as redes sociais para falar sobre Eslovênia

Após a eliminação de Vyni (23), o craque de futebol Neymar (30) não perdeu a chance de alfinetar a sister Eslovênia (25) nas redes.

Isso porque, espectadores do reality criaram a teoria de que todo participante emparedado, que se senta ao lado de Eslovênia é eliminado em seguida.

E Neymar, que já brincou sobre a fama de 'pé frio' de Eslô, não perdeu a chance de comentar mais uma vez na web.

"Eslô segue eliminando", escreveu o jogador

Mas nos comentários, fãs não perdoaram e tiraram onda com a eliminação do Paris Saint Germain na Champions League: "A Eslô sentou do seu lado na UCL?", escreveu um internauta.

