BBB 22: Natália coloca Eliezer contra a parede e pergunta: "Por que você só me beija em dias de festa?"

Em madrugada cheia de DR's, Natália pressiona Eliezer e questiona sobre o comportamento do brother que fica mais afetivo em festas

Caras Digital Publicado em 03/03/2022, às 12h04

A última festa do Líder da semana, Paulo André (23), rendeu muitas discussões de relacionamento e uma delas, foi entre Natália Deodato (22) e seu affair dentro da casa, Eliezer (31).

"Eu amo beijar na boca", disse Eliezer enquanto trocava beijos com Natália. A sister aproveita a deixa e coloca Eliezer contra a parede: "Ah, é? Então porque você não me beija os outros dias, a não ser dias de festa?"

O designer afirma não estar passando por dias bons e que recentemente, tem cometido erros.

Natália questiona se esse é o único motivo e ouve a resposta: "Eu acho que não consigo te contar agora, não posso". A sister insiste: "Você confia em mim?". Eliezer finalmente revela o motivo de seu afastamento: "Eu confio em você. Eu fiquei na duvida se você tinha votado em mim (…) eu passei o dia com ódio, com raiva".

Sem entender o motivo, Natália pergunta: "Por que eu votaria em você?". Eliezer justifica que acreditava que ele só seria prioridade da sister no final da competição: "Depois que a gente se 'entrosou', digamos assim,eu sempre fui oposto a voto em você. E você, talvez, só quando chegar na final..”