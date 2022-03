BBB 22: Gustavo volta a discutir com Eslovênia para defender Laís: ''Não achei legal vocês não terem essa empatia''

Durante festa do líder Paulo André, advogado Gustavo criticou Eslovênia por falta de empatia com Laís em fila de psicóloga

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 07h26

Durante a festa do líder Paulo André (23), Gustavo (31) discutiu com Eslovênia(25), mais uma vez, e protagonizaram climão!

Na madrugada desta quinta-feira, 03, o advogado voltou a falar sobre prioridade na fila para passar em atendimento com a psicóloga e cobrou a falta de empatia dos brothers com Laís(30), que teria ficado muito abalada com a saída de Larissa (25) e teria passado a noite em claro.

"Como eu tenho muita empatia, a dor do outro é sempre maior que a minha", disse ele. "Empatia também é respeitar o momento do outro", respondeu a sister, explicando que a fila para a sessão precisa ser respeitada.

"Se no dia eu ver que tem alguém precisando mais, eu vou falar pode passar na minha frente, entendeu? Esse tato que eu não senti de vocês", disparou o participante da Casa de Vidro.

"Vocês não...", disse Eslô. "De todo mundo, vocês no plural. Que são os melhores amigos dela, viram que ela estava mal, sabiam que ela ia para o Almoço do Líder... Não achei legal vocês não terem essa empatia de deixar ela passar na frente. Não achei legal", comentou Gustavo.

Eslovênia comentou que o brother não podia medir quem estava pior, já que todos no quarto Lollipop estavam chateados com a eliminação de Larissa.

"Para mim aqui dentro, todo mundo tem esse momento e eu respeito. Eu estava mal para caramba, ela estava mal para caramba, Vini, Eli, Jade chorou horrores ontem a noite. É um sistema, é uma fila...", afirmou a miss pernambucana.

"Mas eu senti que foi falta de empatia e continuo sentindo", falou o paranaense.

Jade Picon revela seu alvo para o próximo paredão

Em conversa com Laís, Jade Picon (20) revelou quem são seus alvos no próximo paredão. "Se tu pega a liderança tu bota DG?", perguntou a médica.

"Eu?", disse Jade, surpresa. "Bota a Jessi?", questionou Laís. A influenciadora fez sinal afirmativo com a cabeça.