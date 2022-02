BBB 22: Maíra Cardi responde ataques feitos à Sophia, filha dela com Arthur Aguiar: "Sophia não é fruto de uma traição"

Após Arthur Aguiar ter vencido a prova do Anjo e ter recebido um vídeo da família como prêmio, a filha do ator sofre ataques na internet

Caras Digital Publicado em 21/02/2022, às 11h35

Após vencer a prova do Anjo, no último sábado, 19, Arthur Aguiar (32), estava ansioso para receber uma mensagem de sua família. Como previsto, o confinado ficou muito emocionado com o vídeo enviado. Já, aqui fora, apesar da mensagem dos familiares e de toda fofura da filha do ator com Maíra Cardi (38), Sophia (3), repercutiu de forma negativa.

Confira a resposta de Maíra Cardi aos ataques à sua filha, Sophia.



Segundo Maíra Cardi, alguns internautas comentaram que a filha do casal era feia e questionaram se ela seria fruto de alguma traição, fazendo referência aos relacionamentos extra conjugais que Arthur Aguiar assumiu ter tido ano passado.



Sobre os ataques em relação a aparência de Sophia, Maíra disse: "Toda a mãe acha seu filho bonito. Mas pode ser que a Sophia seja feia e eu não veja, porque uma mãe não vê que a sua filha é feia. Mas nas minhas orações para Deus, não peço que a minha filha seja bonita. Peço para que eles sejam saudável, tenham caráter, bom coração, amem o próximo e se amem. Beleza não faz parte das minhas orações. Amarei os meus filhos da mesma forma, sejam bonitos ou feios. Não é isso que importa."



Em relação aos questionamentos sobre Sophia ser fruto de uma traição, a coach e ex-BBB afirmou que "Sophia não é fruto de uma traição. Ela é minha filha e nunca traí" concluiu ela.



Confira aqui o pronunciamento de Maíra Cardi na íntegra:

“Não leio comentários. Tenho a vida muito corrida. É bom que não absorvo as energias, mas sigo os sites de fofocas por causa do BBB, uma vez que estou gerenciando a equipe dele (Arthur). Os sites postaram os comentários maldosos, um deles era, 'Essa menina é feia. Ela é filha de qual traição?'. Quero me pronunciar. A Sophia não é fruto de nenhuma traição. Ela é minha filha e nunca traí. Fiz ela com muito amor. Eu acho que amei por três. Na época que eu tive a Sophia, estava no auge da minha paixão. Talvez por isso que ela seja tão doce. Mas se ela fosse filha de uma das traições e de umas das mulheres que ele se envolveu, eu amaria ela igual. Ela é uma criança e nada tem a ver com as escolhas ruins dos adultos. Não importa se a criança é fruto da traição... Ela não tem nada a ver. No caso, a Sophia é minha filha e a fiz com muito amor.

A respeito dela ser feia, do que as pessoas estão dizendo dela ser uma criança feia, eu, como qualquer mãe, não acho a Sophia feia. Toda a mãe acha seu filho bonito. Mas pode ser que a Sophia seja feia e eu não veja, porque uma mãe não vê que a sua filha é feia. Mas nas minhas orações para Deus, não peço que a minha filha seja bonita. Peço para que eles sejam saudável, tenham caráter, bom coração, amem o próximo e se amem. Beleza não faz parte das minhas orações. Amarei os meus filhos da mesma forma, sejam bonitos ou feios. Não é isso que importa."