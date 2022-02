BBB 22: Arthur Aguiar ganha prova e se torna o quinto anjo do reality; Laís e Larissa estão no mostro

Arthur Aguiar levou a melhor na Prova do Anjo, se tornando o quinto anjo do Big Brother Brasil 22

CARAS Digital Publicado em 19/02/2022, às 15h41 - Atualizado às 16h35

Neste sábado, 19, aconteceu a quinta Prova do Anjo do Big Brother Brasil 22.

Todos os brothers, menos o líder da semana Lucas (31), participaram da prova e a dinâmica consistia em um jogo de tabuleiro simples, onde a cada avanço, poderia dar chance para o jogador andar mais casas.

A competição ficou empatada com vários jogadores na frente quase o tempo todo, até que Linn Da Quebrada (31) e Arthur Aguiar(32) dispararam na frente dos demais

Linn não conseguiu no dado o número de casas necessárias, dando chance para Arthur que em seguida conseguiu avançar, consagrando o ator como o grande vencedor da prova.

Monstro inédito!

Após vencer a prova, Arthur também escolheu os castigados do monstro que dessa vez ficaram com Laís (30) e Larissa (25), que terão que se vestir de fita cassete, enquanto carregam um lápis na mão e revesar o lugar no toca fitas localizado no gramado.

Comemoração nas redes!

Poucos minutos depois que o artista foi consagrado como anjo na casa, suas redes sociais oficiais comemoraram o feito.

"É NOSSO! Arthur foi o primeiro a avançar todas as casas na prova e venceu, se tornando o Anjo da semana. Quem amou?! Não vemos a hora de ver a emoção do nosso Tuty revendo a família no vídeo do Anjo!", dizia o post.

Os seguidores de Arthur logo passaram a comentar no post: "Oba! Que alegria!", disse um. "Vamo Arthur pra cima moleque!", escreveu outro. "Até que fim uma coisa boa", falou um terceiro.

Confira o post oficial de comemoração de Arthur Aguiar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)