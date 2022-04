BBB 22: Jade Picon fala sobre amizade verdadeira com Pedro Scooby e web aponta indireta

Influenciadora digital Jade Picon mostrou apoio a Pedro Scooby, que está no paredão do BBB 22, e fãs apontaram indireta para Arthur Aguiar

CARAS Digital Publicado em 21/04/2022, às 12h33

A influenciadora digital Jade Picon (20) fez questão de demonstrar seu apoio para Pedro Scooby (33) no BBB 22!

Em seu perfil no Twitter, a eliminada no sétimo paredão do reality da TV Globo fez um post declarando sua torcida para o surfista em mais um paredão.

"Aqui a amizade é verdadeira. Pedro Scooby independentemente do que acontecer, vou estar aqui", escreveu Jade Picon em sua rede social.

Após a publicação, internautas especularam que ela teria mandado uma indireta para Arthur Aguiar (33). Entre os comentários, Jade recebeu apoio e críticas.

"Quer biscoito a eliminada kkkk Como ele foi fora Arthur agora Arthur é fora Scooby e vida que segue, ali é um jogo é só ganha uma kkkk", "Na verdade ela não tá apoiando os amigos. Ela tá lutando contra Arthur. Não supera nunca!", "Jade, você fala, fala. Mas você e o Arthur se parecem nesse quesito. Não superam nada nunca, ficam com raiva e birra, acham que estão sempre certos, não gostam do que não são do jeito que vocês querem e ficam mandando indiretas ao invés de falar de verdade. (estou falando sobre jogo)", dispararam.

"A mina é uma das maiores influenciadores do Brasil, milionária,o engajamento dela é maior que o do Arthur no insta, por que ela quer biscoito? Ela só tá apoiando o amigo dela!", "Os pãozetes que não superam mesmo, a menina é umas das maiores influenciadoras do Brasil, tem mais engajamento que o Arthur, é milionária, e só porque apoia o amigo, os intocáveis vem querer se aparecer KKKKKKKKKKK", disseram outros em apoio à influencer.

Paredão no BBB 22

Na reta final do BBB 22, Pedro Scooby está no décimo sétimo paredão contra Douglas Silva e Eliezer. Um dos brothers será eliminado nesta quinta-feira, 21.

Confira a publicação de Jade Picon para Pedro Scooby:

aqui a amizade é verdadeira #FicaScooby@PedroScooby independente do que acontecer vou estar aqui pic.twitter.com/NEh9Tf5GXE — Jade Picon(@jadepicon) April 20, 2022