BBB 22: Douglas Silva, Eliezer e Pedro Scooby formam o décimo sétimo paredão; vote em quem deve sair

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 01h20

O décimo sétimo paredão do Big Brother Brasil está formado! Os participantes que vão para a votação popular são: Douglas Silva (33), Eliezer (31) e Pedro Scooby (33).

Segundo a dinâmica da semana, quem terminasse a Prova do Líder em último, estaria direto no paredão. Douglas Silva (33) foi o único que não encaixou todas as bolas e acabou sendo o primeiro emparedado.

Depois, a votação começou com a indicação do líder Paulo André (23), que foi bem sucinto para colocar Eliezer na berlinda. Pela casa, no confessionário, Pedro Scoobyfoi o mais votado, com três, e completou o paredão.

Abertas as inscrições para o BBB 23

Para encerrar o programa ao vivo, Tadeu Schmidt(47) anunciou que as inscrições para o 'BBB 23' estão abertas.

"Nem acredito que eu vou dizer isso, atenção a primeira leva para inscrições do BBB 23 estão abertas a partir de agora", disse o apresentador.

Confira a reação do público

Nesse paredão eu sou fora os três #BBB22pic.twitter.com/0ja8bYkDJz — Ryan (@ryanzinhox) April 20, 2022

O pobi do Eli ainda se achando fraco de ir no paredão com Scooby e DG kkk , Eli vc está no nosso pódium , não vai ser um vip de última hora que vai fazser a padaria esquecer a judaria não, vc ficou no pior momento do lado do Athur agora vai ficar no melhor que é na final #BBB22 — Priscila Santos🍞 (@Priprobella) April 20, 2022