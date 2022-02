BBB 22: Jade Picon e Paulo André trocam beijos no quarto do líder

Dividindo a cama do quarto do líder, Jade Picon e Paulo André trocaram beijos quentes durante a noite

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 10h09

O clima esquentou entre Paulo André (23) e Jade Picon (20). No quarto do líder, o casal surpreendeu e trocou beijos após o resultado do paredão que eliminou Bárbara (29) com 86% dos votos.

O casal se beijou pela primeira vez na sexta-feira, 11, após a chegada de Gustavo (31) e Larissa (25) da Casa de Vidro.

Líder pela segunda vez consecutiva, Jade aproveitou o quarto do líder ao lado de Paulo André, e o casal conversou sobre jogo e trocou beijos durante a noite.

Na web, fãs da dupla comentaram a química entre os dois e celebraram o segundo beijo do casal dentro da casa do BBB 22.

"Que química é essa Brasil?" escreveu um. "Eles são lindos juntos", comentou outro. "Lindos demais", disse o terceiro.

Jade Picon e Paulo André trocam beijos no quarto do líder: