BBB 22: Jade Picon e Paulo André se beijam no quarto do líder

Jade Picon e Paulo André deixaram a festa e acabaram ficando no quarto do líder

CARAS Digital Publicado em 12/02/2022, às 08h03

O beijo tão esperado de Jade Picon e Paulo André aconteceu na madrugada deste sábado, 12.

Após deixarem a festa juntinhos, os brothers do grupo Camarote foram para o quarto do líder, onde acabaram ficando.

Ao chegar no recinto, Paulo André tomou banho enquanto Jade Picon ficou se deliciando com as comidinhas do quarto do líder.

Depois disso, o atleta percebeu que não tinha devolvido a roupa da festa e disse para a sister que iria lá embaixo fazer isso. O que ele não esperava é que ela o puxaria para um beijo.

É bom lembrar que nesta sexta-feira, 11, Larrissa Tomasia (25), da Casa de Vidro, levou a informação para a influenciadora de que até a cantora Anitta (28) estava de olho em Paulo André e que ela deveria beijá-lo logo.

Nos últimos dias, Jade Picon já havia comentado com Natália Deodato (22) que ficaria com o brother quando acontecesse.

Veja o beijo de Jade Picon e Paulo André: