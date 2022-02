BBB 22: Herpes de Eliezer volta a aparecer e estoura durante beijo

Em clima quente com Natália, herpes de Eliezer estoura durante beijo e sister o auxilia: "Passa antiséptico"

Caras Digital Publicado em 17/02/2022, às 12h33

Ela está de volta! Depois de muita pomada e até mesmo recomendações médicas da produção do reality, a herpes de Eliezer (31), voltou a aparecer e segue não inibindo o brother de beijar outras bocas.

Na última festa do Líder, 16, Natália (22) e o designer supreenderam à todos e mesmo com suas "desavenças" no jogo onde Eliezer já votou e até jogou um balde de água na sister no último e polêmico jogo da discórdia, a dupla voltou a trocar beijos quentes.



O momento que chamou a atenção dos internautas, foi quando em meio as trocas de carícias a herpes de Eliezer estoura, manchando a boca de Natália de sangue. Dentro da dispensa, a designer de unhas chega a dizer ao brother que eles não poderiam continuar os beijos durante a noite por causa da infecção. Ainda na dispensa, ela sugere limpar os lábios de Eliezer com algodão e antiséptico. Muito alterado, o designer aceita a ajuda de Natália.



Ao voltar para a festa, os beijos continuaram e perduraram até os dois irem para debaixo do edredom juntos.





Durante a pegação de Nat e Eli, a sister teve que limpar a boca dele porque a herpes estourou.

Além deles, também rolou pegação de Eslô e Lucas, Laís e Gustavo e Jade e PA #BBB22pic.twitter.com/dLsgG8Jx17 — PAN #BBB22 (@forumpandlr) February 17, 2022