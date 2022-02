BBB 22: Rolou! Eliezer e Natália esquentam clima debaixo do edredom após beijaço durante festa

O designer Eliezer e a modelo Natália transaram pela primeira vez no BBB 22, após trocarem beijos durante a festa da líder Jade Picon

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 08h37 - Atualizado às 09h18

Os brothers Natália (23) e Eliezer (31) se beijaram mais uma vez no BBB 22, mas desta vez, não ficou só na troca de carícias!

Durante a segunda festa da líder Jade Picon (20), os dois protagonizaram um beijaço de novela e cenas quentes, chamando atenção dos outros brothers e da web.

"Amanheceu e a gente passou a noite inteira se agarrando. Que estranho, né?", disse Natália na festa. "Depois de quase se matar, a gente se agarra. É sobre isso e está tudo certo", brincou o brother.

Se preparando para dormir, eles tomaram banho juntos no fim da festa, na madrugada desta quinta-feira, 17.

Natália e Eliezer foram para debaixo do edredom no quarto Grunge após o banho. Com Laís (30) e Gustavo (31) se beijando ao lado, o designer e a modelo mineira trocaram beijos quentes e se movimentaram bastante na cama.

Natália se levantou para buscar camisinha, na despensa e pediu para Vinicius (23) pegar os preservativos para ela. Ao voltar ao quarto, a sister questionou se Eli queria transar. "Quer transar? Você quer fazer isso agora ou quer ter mais certeza?", perguntou. "Que difícil isso", disse o designer.

Após alguns minutos, eles saíram do edredom para respirar, e depois de recuperar o fôlego, a designer de unhas foi buscar água na cozinha da Xepa.

Gustavo chegou a comentar sobre o clima quente, com direito a sussurros e gemidos. "Eu vou ficar aqui vendo o que o pay-per-view está vendo", brincou.

Vale lembrar que não é a primeira vez que Eliezer vai para debaixo do edredom com uma sister. O volta redondense teve um caso com Maria (21), desclassificada do programa por ter agredido Natália, e eles transaram pela primeira vez após a festa de Tiago Abravanel (34).

Confira o beijaço de Eliezer e Natália: