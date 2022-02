Big Brother / QUARTO JOGO DA DISCÓRDIA!

BBB 22: Brothers e sisters detonam Natália em Jogo da Discórdia

A participante Natália Deodato, que está no paredão desta semana do BBB 22, se tornou o principal alvo do Jogo da Discórdia e foi massacrada pelos colegas

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 22h14 - Atualizado em 15/02/2022, às 00h10

Natália vira alvo da casa no Jogo da Discórdia - Globo