BBB 22: Gustavo reclama sobre voto de Natália, e Eliezer dispara para o brother: ''Não adianta ameaçar''

Após Natália ter votado em Gustavo para salvar Eliezer do paredão, o advogado disse que confiou na sister e bateu boca com o designer

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 07h54

O clima esquentou na casa do BBB 22 após a formação de mais um paredão no domingo, 06!

Após Gustavo (31) escapar do sétimo paredão do reality na Prova Bate-Volta, e Jessilane (26) se juntar a Arthur Aguiar (33) e Jade Picon (20) na berlinda, o participante da Casa de Vidro bateu boca com Eliezer (31).

O advogado reclamou do voto de Natália (23) no confessionário, que votou nele para proteger Eli. “Confiei, hein. Tu sabe o que faz, mas eu confiei na sua palavra”, disse ele.

No mesmo momento, Eliezer rebateu: “Você não adianta ameaçar ela por causa de um voto”. “Eu ameacei?”, questionou o brother. “Você acabou de ameaçar ela. Você sabe o que faz por causa de um voto, o voto é dela e não é seu", respondeu o volta redondense.

"Cala a boca, Eli, fica quieto. Você não sabe o que ela falou para mim, eu só falei confiei na sua palavra", pediu Gustavo.

A sister, então, se aproximou deles e se justificou: “Ele não está errado, ele está certo. Não foi uma ameaça em momento nenhum. Calma, eu entendo você. Agora é minha vez de falar. Eu realmente falei com você, realmente eu não queria, foi com muito pesar, mas para mim ser neutra, eu não podia ser. Eu quero ser imparcial nessa votação, só que eu ser imparcial, é eu dar o meu direito para outras pessoas", explicou ela.

Gustavo continua insistindo que confiou na palavra da modelo, e ela continuou: "Outra coisa: são duas pessoas que eu gosto muito, eu falei com ele isso e falo com você e falo com quem quiser escutar. É a mesma coisa que tu, está eu e Laís e gosta muito de mim, está eu e Laís no fogo. Quem que tu vai me proteger? É muito óbvio".

“Não é tão óbvio assim, porque a pessoa que deita comigo não me protegeu. Você aqui dentro com o Eli protegeu ele, mesmo falando que não votaria em mim”, disparou Gustavo Marsengo, se referindo a Laís (30).

Natália foi criticada pelos internautas por ter salvado Eliezer do paredão, já que ele não tem a sister como uma de suas prioridades na casa.

- Veja os acontecimentos mais marcantes do sétimo paredão no BBB 22

Jade Picon diz que 'brigará' com brother se voltar do paredão

Emparedada após atender o Big Fone, Jade Picon avisou que vai arrumar briga com Gustavo se não for eliminada do programa. "Se eu ficar terça-feira, a próxima pessoa que eu vou arranjar encrenca é o Gustavo. Acabou. O cara veio tirar uma com a minha cara quando eu estava aqui deitada depois da festa. Toda oportunidade que ele tem, quer causar", comentou ela. "Não tenho medo nenhum de enfrentar gente com o dobro da minha idade, com dez anos a mais. Não tem problema", disse ainda.

Confira trecho da treta na casa do BBB 22:

Natália: "Está eu e Laís no fogo. Quem que tu vai proteger? Laís! É muito óbvio"



Gustavo: “Não é tão óbvio assim, porque a pessoa que deita comigo não me protegeu. Você aqui dentro com o Eli protegeu ele, mesmo falando que não votaria em mim”



➡ https://t.co/L4qz17fjmA#BBB22pic.twitter.com/rJdCmEMfK9 — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2022