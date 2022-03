BBB 22: Jade Picon diz que 'brigará' com brother se voltar do paredão

Após formação do paredão, Jade Picon comentou o que fará se voltar para o jogo

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 06h57

Emparedada após atender o big fone, Jade Picon (20) falou o que fará se voltar da berlinda.

Depois da noite de formação de paredão, a influenciadora avisou que arrumará "briga" comGustavo Marsengo (31) se não for eliminada do BBB 22.

"Se eu ficar terça-feira, a próxima pessoa que eu vou arranjar encrenca é o Gustavo. Acabou. O cara veio tirar uma com a minha cara quando eu estava aqui deitada depois da festa. Toda oportunidade que ele tem, quer causar", disparou.

Jade Picon ainda disse não ter medo de encarar as pessoas mais velhas no jogo. "Não tenho medo nenhum de enfrentar gente com o dobro da minha idade, com dez anos a mais. Não tem problema", disse.

Jade Picon enfrenta Arthur Aguiar no paredão

O sétimo paredão do BBB 22 está dando o que falar. Após atender o big fone e ir direto para o paredão, Jade Picon puxou Arthur Aguiar (33) para a berlinda com ela.

O enfrentamento tão esperado dos dois está dando que falar na internet, já que eles tem se desentendido desde o início do jogo.

Com eles, Jessilane Alves (26), indicada pelo líder Pedro Scooby (33), completa o sétimo paredão do reality.