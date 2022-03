BBB 22: Deu o que falar! Confira os acontecimentos mais marcantes do sétimo paredão

Durante o sétimo paredão, alguns acontecimentos deram o que falar na web

O sétimo paredão está formado na casa do BBB 22! Os participantes que vão para a votação popular são: Arthur Aguiar (33), Jade Picon (20) e Jessilane Alves (26). Ao longo do programa ao vivo, além da berlinda, acontecimentos ao entorno deram o que falar na web, alguns mais engraçados, outros mais tensos...

Confira os acontecimentos mais marcantes do sétimo paredão!

"Melhor do que a subida, só mesmo assistir à queda"

Não é a primeira e nem a segunda vez. Vinicius (23) tem tropeçado muito pela casa do BBB 22 e, dessa vez, o brother caiu da cadeira do confessionário ao ser chamado por Tadeu Schmidt (47) para votar.

Após a queda, o participante pediu desculpas: "Oi, desculpa, é que eu fico tentando parecer elegante e fico mais abestalhado do que nunca".

Nas redes sociais, o público comentou o suposto "tropeço" de Vyni e alguns fãs do programa apontaram que o brother estaria forçando.

Gelo na Laís

Gustavo Marsengo (31) ignorou o carinho de Laís Caldas (30), seu affair no reality, antes da realização da prova bate e volta. O advogado foi alvo do quarto lollipop e recebeu seis votos ao todo. Ao fim do anúncio de Tadeu, a médica goiana tentou se aproximar do brother, mas ele a dispensou.

Depois, em discussão com Natália Deodato (22), o brother disparou: "a pessoa que deita comigo não me protegeu", referindo-se a médica.

"Avanti, Palestra!"

Após os participantes que estão na berlinda terem discursado, pedindo o apoio do público, Gustavo Marsengo se depediu de Tadeu Schmidt e mandou um recado ao seu time, Palmeiras: "Valeu Tadeu! Avanti, Palestra!"

Confira a reação da web

