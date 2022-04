BBB 22: Gustavo assiste ao vídeo de estratégia de Laís e reencontra a ex-sister: ''Está me esperando mesmo?''

Eliminado do BBB 22, Gustavo recebeu recado de seu affair no confinamento e reagiu a Laís falando que ia beijá-lo por estratégia

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 08h04

Após deixar a casa mais vigiada do Brasil, Gustavo Marsengo (31) participou do Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann (29)!

Na noite de terça-feira, 19, o brother foi o décimo quinto eliminado em paredão contra Eliezer (31) e Paulo André (23), com 81, 53% dos votos do público.

O advogado ficou muito feliz ao receber um recado de seu affair no confinamento, Laís Caldas (30).

Ao ver a ex-sister pela primeira vez depois de sua saída do programa, ele abriu um sorrisão no rosto e brincou: "Lalá! É para acabar com os pequis de Goiás tudinho!".

"Você falou que queria me ver assim que saísse, eu estou aqui", respondeu a médica. "Está me esperando mesmo?", perguntou o paranaense. "Estou te esperando, viu?!", afirmou a goiana.

Doido para rever o affair, o ex-brother aproveitou para fazer um convite. "Está no Rio? Vamos se encontrar hoje já", pediu. "Eita!", brincou Rafa.

Na sequência, Laís contou que conversa com a mãe de Gustavo quase todos os dias, e elogiou a trajetória dele no reality. "Estou muito feliz com a sua trajetória, muito orgulhosa. Você foi fiel e coerente com tudo o que você falou que ia fazer", celebrou ela.

Rafa Kalimann também comentou sobre os membros do quarto Lollipop e disse que Gustavo terá que acompanhar Laís nos encontros dos participantes. "Vou. Acho que os Lollipoppers vão me aceitar aqui fora numa boa", comentou ele.

Gustavo também fez questão de elogiar Laís: "Você está muito linda, Lalá".

Gustavo reage a vídeo de Laís falando em beijar por estratégia

Ao assistir ao vídeo em que Laís fala que vai beijar por estratégia de jogo durante conversa com Jade Picon (20) no confinamento, Gustavo não se mostrou surpreso. "Tem que beijar? Bora beijar pra fazer estratégia. Olha o nível que chegamos", disse Laís no registro. O advogado, então, comentou: "Não me surpreende, isso foi antes do nosso beijo. Ela mexeu com o meu coração, pelo menos".

Gustavo vê recado de Anitta

Durante a conversa com Rafa Kalimann, Gustavo também viu uma mensagem de Anitta (29), que torceu pelo brother no jogo.

Rafa mostrou um comentário da cantora nas redes sociais na época do paredão falso. "Olha, eu acho que quem tem que ir para esse quarto é o Gustavo. O povo vai saber que é Paredão Falso na hora se o Arthur sair. Então, eu queria que o Gustavo estivesse lá nesse quarto. Comigo lá dentro de preferência, já esperando, para ajudar ele assistir o jogo de fora da casa", disse a artista no registro.

Ao terminar de assistir, ele disse: "Anitta, desculpa, mas chegou tarde. Laís chegou antes".

Mais um paredão formado no BBB 22!

Reta final do BBB 22! Após Paulo André vencer a prova do líder na noite de terça-feira, 19, ele indicou Eliezer à berlinda. Douglas Silva (33) foi o único que não conseguiu completar a dinâmica e acabou sendo o primeiro emparedado. Pela casa, no confessionário, Pedro Scooby (33) foi o mais votado, com três, e completou o paredão.

Enquete BBB: Quem você quer que saia no 17° paredão: Douglas Silva, Eliezer ou Pedro Scooby? Douglas Silva

Eliezer

Pedro Scooby

Confira trechos do papo de Gustavo com seu affair Laís: