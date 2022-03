BBB 22: Gustavo abatido, desabafo de Eslovênia e ciúmes de Jessilane; confira o que rolou

Após a eliminação de Laís Caldas, seus amigos do lollipop e seu affair tiveram dia triste na casa mais vigiada do Brasil

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 21h05 - Atualizado às 21h07

Hoje, 23, é dia de festa do líder no BBB 22! Após Laís Caldas (30) ser a nona eliminada do reality, com 91,25% dos votos, Gustavo Marsengo (31) passou o dia todo para baixo e Eslovênia Marques (25) desabafou sobre a saída dos brothers do lollipop. Fora isso, ainda teve discussão, ciúmes e lembranças.

Ainda não sabe o que rolou na casa mais vigiada do Brasil? Não precisa mais se preocupar! A gente preparou um resuminho especial para você!

Gustavo abatido

No raio-x de hoje, Gustavo Marsengo desabafou sobre a eliminação de Laís e se mostrou abatido: "Não queria que a Laís saísse. Estava gostando muito dela. Gosto muito dela. Quero encontrar você aí fora, La".

À tarde, o curitibano passou um longo tempo sozinho na hidromassagem, refletindo em silêncio e chegou até a cochilar no local.

Sem compreender a razão das eliminações dos seus colegas do quarto lollipop, Eslovênia Marques (25) entrou no confessionário para fazer o raio-x dela e desabafou para as câmeras.

"Eu tenho muito medo de ter feito alguma coisa junto com meus amigos, que eu não tenha observado ainda aqui. [...] Confesso que é uma das coisas que mais me amedronta é ter feito alguma coisa que eu não reconheci aqui dentro", afirmou Eslovênia que viu os seus amigos saírem um por um do BBB 22, a deixando preocupada em ser a próxima da lista.

O clima de descontração reinou na manhã desta quarta-feira. Em uma conversa amena na cozinha do reality show da TV Globo, o esportista Paulo André (23) deu uma alfinetada em Linn da Quebrada (31) que ficou sem graça com o rumo do papo.

Ao cantar a música Medo Bobo, Lina escutou do brother: "É o seu caso, Lina! Você está presa lá, mas quer aqui”. “Não, você está preso lá fora”, retrucou ela. “Mas ela estava aqui dentro”, comentou ele. A sister riu: “O Brasil já tirou, PA. Eu sou livre!”“Seu coração é lá, mas você quer [movimenta a mão pelo próprio corpo]”, brincou ele. “Eu quero o quê? Quero nada não...”, garantiu Linn em tom de brincadeira.

Paulo André: "Você está presa lá, mas quer aqui" 😏

Linn da Quebrada: "Não, você está preso lá fora" 😒



➡️ https://t.co/4zKdv7uPM4#BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/UqJAEfOMbC — Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2022

Precisando ganhar alguma prova

Eslovênia Marques, mais uma vez, comentou sobre não ganhar provas na casa mais vigiada do Brasil. A sister já está de olho na Prova do Líder: "Vou dar meu melhor em tudo. Se eu ganhar o Líder é porque tenho que ganhar. Senão, tudo bem, já estou acostumada a não ganhar".

Ciumera atinge Jessilane

Jessilane Alves e Linn da Quebrada aproveitaram para comentar sobre uma suposta mudança de comportamento de Natália Deodato (22) logo depois da relação com Eliezer (31).

"Mas agora que ela (Natália) está de casalzinho, ela nem está dando muita atenção para a gente mais", disse Jessi, enciumada. A cantora completou: "É, está de boa. Ela queria muito, né?"