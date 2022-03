BBB 22: Eslô abre o jogo e faz desabafo no confessionário do programa

Eslô abre o jogo sobre o BBB 22 e faz um desabafo cheio de emoção dentro do confessionário do reality show

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 16h18

Com a saída da sua amiga Laís (30) no último paredão do BBB 22, Eslovênia (25) ficou com o coração partido dentro da casa, já que os integrantes do quarto Lollipop estão todos deixando o programa.

Sem compreender a razão das eliminações dos seus colegas no reality show da TV Globo, a modelo entrou no confessionário para fazer o raio-x dela e desabafou para as câmeras.

"Eu tenho muito medo de ter feito alguma coisa junto com meus amigos, que eu não tenha observado ainda aqui...", iniciou a sister que faz parte do time Pipoca da atração que está bombando nas redes sociais.

"Confesso que é uma das coisas que mais me amedronta é ter feito alguma coisa que eu não reconheci aqui dentro", afirmou Eslovênia que viu os seus amigos saírem um por um do BBB 22, a deixando preocupada em ser a próxima da lista.