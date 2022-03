BBB 22: Arthur Aguiar arma plano e revela quem são seus próximos alvos

Ator e cantor Arthur Aguiar revela quem são seus próximos alvos dentro do jogo no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 10h24

Após a saída da médica Laís (30), que foi eliminada com mais de 90% dos votos do público na noite desta terça-feira, 22, o jogo segue firme na casa do BBB 22.

Estrategista, o ator e cantor Arthur Aguiar (33) já está armando suas táticas e criando novas estratégias para seguir na disputa dentro do reality show da TV Globo.

"Acho que meu ranking de alvos seria assim, Linn da Quebrada, Natália, Gustavo, Lucas, Jessilane, Eliezer e Eslovênia", fez ele mexendo os bonecos dos participantes que ficam na mesa do quarto do líder.

Explicação do ranking

"Que loucura, irmão! A Eslô em último?",falou Paulo André (23). "Eu gosto muito dela. Ela e o Eli são as duas pessoas do outro lado que eu sempre gostei, e ela sempre foi a mina que todas as paradas que aconteceram veio perguntar direto para mim. E ela nunca votou em mim!", explicou Arthur.