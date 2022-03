BBB 22: Paulo André alfineta sister e provoca climão

Atleta Paulo André alfineta sister durante papo no BBB 22 e provoca famosa do time Camarote

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 15h24

O clima de descontração reinou na manhã desta quarta-feira, 23, dentro da casa do BBB 22 com a finalização de mais um paredão, que tirou a Laís (30) da disputa milionária.

Em uma conversa amena na cozinha do reality show da TV Globo, o esportista Paulo André (23) deu uma alfinetada em Linn da Quebrada (31) que ficou sem graça com o rumo do papo.

Ao cantar a música Medo Bobo, Lina escutou do brother: "É o seu caso, Lina! Você está presa lá, mas quer aqui”. “Não, você está preso lá fora”, retrucou ela.

Brincou ou não brincou?

“Mas ela estava aqui dentro”, comentou ele. A sister riu: “O Brasil já tirou, PA. Eu sou livre!”“Seu coração é lá, mas você quer [movimenta a mão pelo próprio corpo]”, brincou ele. “Eu quero o quê? Quero nada não...”, garantiu Linn em tom de brincadeira.