BBB 22: Eslovênia é surpreendida com surpresa de Lucas: "Sonhei com isso"

Fora do BBB, Eslovênia foi surpreendida com surpresa do namorado, Lucas Bissoli

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 09h42

Eliminada do último domingo, 03, Eslovênia Marques (25), recebeu uma surpresa do namorado Lucas Bissoli (30).

No hotel, Eslô foi recebida com uma surpresa especial do amado, Lucas, também eliminado do reality.

Em seu perfil no Instagram, Eslô se mostrou animada com a surpresa e revelou que foi um sonho que ela teve ainda confinada no BBB.

"Vocês lembram que eu falei que sonhei com Lucas me esperando no hotel, com sushi, vinho, com pudim? Olhem isso que ele preparou pra mim, faltou só ele aqui pra ficar perfeito!", disse Eslô.

No vídeo, Eslô mostra a surpresa preparada pelo barão da piscadinha e contou que já falou com Lucas pós eliminação.

Eslovênia é surpreendida com surpresa de Lucas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)