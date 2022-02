BBB 22: Eslovênia e Lina se exaltam e batem boca na sala

Eslovênia e Lina se desentendem e batem boca durante conversa sobre votos no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 26/02/2022, às 14h30

Duas participantes do BBB 22, uma do time Pipoca e outra do Camarote, se estranham bastante neste sábado, 26, dentro da sala do confinamento.

No reality show da TV Globo, a cantora Linn da Quebrada (31) questionou a colega Eslovênia (25) sobre a votação no programa. "Mulher, vocês já foram contra a gente, por que a gente não pode ir contra vocês?", disse a rapper.

"Pode, sim!", rebateu a paraibana "Você está sendo irônica!", retrucou Lina sem perder a classe ao iniciar uma discussão na casa mais vigiada do Brasil.

"Já deu, vamos com calma. Já está dando, já. A gente pode ver os Paredões passados. Não vamos remoer também os Paredões passados. A partir de agora, vamos pensar em coisas novas, não repitam as velhas", disse Eslo.

"Mas ter memória é importante para que não se esqueça. Quem bate, esquece. Não dá para esquecer também o que passou. Quem apanha não esquece", finalizou Linn da Quebrada no BBB 22.