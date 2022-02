BBB 22: Paulo André abre o jogo sobre sua indicação ao paredão

Líder Paulo André abre o jogo em conversa no BBB 22 sobre sua indicação ao paredão da semana

CARAS Digital Publicado em 26/02/2022, às 09h04

Líder da semana no BBB 22, o atleta Paulo André (23) abriu o jogo durante uma conversa entre amigos sobre sua possível indicação ao paredão da casa.

De acordo com o famoso do time Camarote, as sisters Jessilane (26) e Linn da Quebrada (31) podem ter chances de irem para a berlinda do reality show da Globo.

- DG e Arthur se alfinetam e armam grande barraco no BBB 22!

"Não sei em quem você vai votar, mas vou colocar a Lina. Tu indicou a Lina, eu e o Lucas já estava, e a casa foi na Larissa, por exemplo. O Paredão não tem como ser nós três [Arthur, Lucas e Larissa]", opinou Arthur Aguiar (32).

"Qual o melhor dos mundos?", perguntou Paulo André. "No melhor dos mundos é se a gente pudesse indicar uma outra pessoa e voltar dois do Bate-Volta com o Paredão assim [Larissa, Laís e Lina]", explicou o colega.

[Jessilane no lugar da Lina]", sugeriu Paulo André. "Estou falando em visão de quem é mais forte e mais fraco", completou ele que ainda não se decidiu de fato sobre quem mandar para a berlinda do jogo.