BBB 22: Emparedada, Larissa se revolta com Vinicius: ''Veio aqui para servir o Eli''

Larissa critica jogo de Vinicius após brother seguir voto de Eliezer e ignorar combinação de votos do quarto lollipop

CARAS Digital Publicado em 28/02/2022, às 09h13

Na madrugada desta segunda-feira, 28, o quarto lollipop teve conversas um tanto quanto ácidas sobre a votação que aconteceu no domingo, 27.

Revoltadas com a formação do paredão, Larissa (25), Laís (30) e Jade Picon (21) perceberam que Eliezer (31) e Vinicius (23) não seguiram a combinação de votos proposta para salvarem os integrantes do quarto.

Ao invés de votarem em Douglas (33), como as sisters fizeram, os dois decidiram por indicar Jessilane (26), o que acabou colocando Larissa no paredão.

“Mano, o que que aconteceu com Vini? Era o voto dele”, questionou Jade. “Semana passada ele bater na tecla ‘não vou na Jessi’, ‘não vou na Jessi’”, revelou Laís.

Revoltada, Larissa disparou: “Mas sabe o que que é? Vini só faz o que Eli quer. Ele não veio para jogar, não, Eu acho que ele veio aqui para servir o Eli. O pior é que o Vini só faz o que ele quer”.

Larissa concorre à eliminação com Arthur Aguiar (32) e Linn da Quebrada (31), indicada ao paredão diretamente pelo Líder Paulo André (23).