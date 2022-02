BBB 22: Jade Picon alerta Larissa e Eslovênia sobre o Paredão: "Temos que se organizar"

Jade Picon alertou Larissa e Eslovênia sobre a formação de Paredão que acontece neste domingo

Neste sábado, 26, Jade Picon (20) alertou as sisters Larissa e Eslovênia (25) sobre a formação de Paredão que acontece neste domingo, 27.

No quarto Lollipop, que foi criticado pelo participante Arthur Aguiar (32), a influenciadora aproveitou para falar de estratégia no quarto.

"O Lucas já falou com quem quer ir no Paredão", perguntou Jade. A amada de Lucas (31), Eslovênia, respondeu que ele gostaria de ir com Tiago Abravanel (34).

Então Jade falou mais sobre estratégia com as duas participantes: "Então sobre novas informações... não tenho. Se quiser proteger quarto, temos que se organizar, isso é fato".

Larissa perguntou para Jade sobre as conversas que estão acontecendo no quarto do Líder Paulo André (23). "Eles conversaram de jogo no Quarto do Líder?", questionou a participante que entrou pela Casa de Vidro.

A irmã de Leo Picon (25) negou: "Só treinamos, fiquei sabendo da vibe deles, olhando a mesa do tabuleiro, mas não consegui obter mais informações".

A formação do Paredão acontece neste do domingo e o Líder Paulo André já sabe quem indicará. Porém, o Anjo da semana, Douglas Silva (33) ainda precisa decidir quem irá imunizar.

