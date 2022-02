BBB 22: Eliezer faz desabafo após conhecer os participantes da Casa de Vidro: ''Medo''

Eliezer conversou com Eslovênia e confessou que está vendo medo de ser visto apenas como "o cara que foi para o edredom"

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 15h21

Após os brothers conhecerem os participantes da Casa de Vidro do BBB 22 na manhã desta sexta-feira, 11, Eliezer (32) conversou com Eslovênia (25) no quarto Lollipop.

Durante a conversa, ele confessou para a sister que está preocupado sobre como está sendo visto pelo público do reality show.

"Será que estou sendo conhecido só pelo edredom?", questiono Eliezer. "Claro que não, Eli. Você é muito engraçado", afirmou a estudante de Marketing, que tenta tranquilizar o amigo: "Agora, eu acho, não só pelo que ela falou, que, tipo, eu sou uma pessoa que também brinca muito. Tem momentos de brincar, mas tem momentos de pensar", afirmou.

O brother confessou que mudou sua postura após a última conversa que eles tiveram e está tentando focar no jogo. "Mas a conversa que eu tive com você depois do Paredão, aquela conversa foi decisiva para mim. Você percebeu? Eu mudei totalmente", relembrou. A sister falou sobre como está jogando. "A minha forma de jogar é ser clara com as pessoas. A pessoa que não é muito próxima, ela vai saber o que eu penso, vai saber em quem, talvez, eu vote. A minha estratégia é clara, eu não sou aquela pessoa que fica analisando", acrescentou.

Em seguida, Eliezer confessou que está com medo da opinião do público. "Eu tenho medo de ser taxado apenas como o cara que foi para o edredom", desabafou ele, que teve uma noite de amor com Maria (21).

Maria opina sobre as informações dos participantes da Casa de Vidro

Enquanto Eliezer e Eslovênia conversam, Maria entra no quarto e escuta uma parte da conversa. A atriz e cantora aproveita para dar sua opinião.

"A questão é que eles não pegaram a última semana", afirmou a sister, ressaltando que as informações que Larissa Tomasia (25) e Gustavo Marsengo (31) sabem é antes do confinamento deles, e muita coisa pode ter mudado.

"O jogo já mudou muita coisa", garante Eli. Maria completa: "A gente não sabe o que o público pensa da gente, mesmo com as informações deles", ressaltou.