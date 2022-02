BBB 22: Globo para programação e mostra entrada de participantes na Casa de Vidro ao vivo

Os candidatos a novos moradores da casa mais vigiada do Brasil, Gustavo e Larissa, têm primeiro contato com outros brothers

Caras Digital Publicado em 11/02/2022, às 10h50

Começou a tão esperada Casa de Vidro na manhã desta sexta-feira, 11. A emissora do programa fez um plantão ao vivo, mostrando a entrada dos dois candidados à participantes do Big Brother Brasil, Larissa Tomasia (25) e Gustavo Marsengo (31).

Boninho (60), diretor do programa, deixou um botão instalado no meio do jardim para instigar os brothers. Ao terem coragem e apertar o botão, a Casa de Vidro instalada na academia que estava coberta, seria revelada.

Confira a reação dos brothers ao conhecerem os participantes da Casa de Vidro



Ao entrarem na Casa de Vidro, ainda sem os outros brothers vendo, Larissa e Gustavo se conhecem fazendo perguntas triviais. Larissa confessa não ter dormido nos últimos dias por ansiedade. Já Gustavo, disse ter tido sonhos "malucos".



Após a porta que dá acesso ao jardim ser liberada, Douglas Silva (33), foi o primeiro participante a sair e não pensou duas vezes: apertou o botão, mesmo sem saber sua consequência.

A Casa de Vidro então, foi revelada fazendo com que todos os brothers que estavam dentro da casa, saíssem para conhecer a influêncer e o advogado.

Ao saber que os dois confinados da Casa de Vidro tinham informações externas, os brothers aproveitaram para perguntar se o programa estava tendo uma boa audiência, porcentagem de paredão dos participantes já eliminados ou se estão sendo bem vistos pelo público.



A dupla dividiu algumas informações e outras, preferiram fazer mistério: "Se nós entrarmos, a gente conta".



A Casa de Vidro ficará instalada dentro da casa do BBB até domingo, 13. Através de votação o público irá escolher se os dois participantes farão parte ou não do BBB 22.