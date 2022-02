BBB 22: Saiba quem são os moradores da Casa de Vidro

Os dois nomes anunciados para a Casa de Vidro do BBB 22 ainda passarão por votação do público para saber se entram ou não no reality show

Após a despedida da Naiara Azevedo (32) do jogo, Tadeu Schmidt (47) anunciou que os nome dos novos moradores da Casa de Vidro seriam divulgados no dia seguinte. E, para a ansiedade do público, essa hora chegou.

Na última sexta-feira, 4, foi anunciado que, quando entrassem, no dia 11, seria aberta uma votação ao público para decidir se os moradores, do grupo Pipoca, irão fazer parte da casa do BBB 22, ou entrarão os dois ou não entrará ninguém, explicou o apresentador. Além disso, a casa de vidro deste ano será montada na atual residência dos brothers e os possíveis novos integrantes ainda estarão cientes de tudo que já aconteceu até agora no jogo.

Confira o perfil dos novos moradores da Casa de Vidro!

Tanto se especulou, memes foram criados, mas, finalmente, foram anunciados os nomes dos possíveis novos participantes do BBB22. Confira:

Gustavo Marsengo

Advogado curitibano, Gustavo Marsengo (31) está solteiro e desempregado no momento. Foi demitido do Tribunal de Justiça em meados do ano passado e o Big Brother Brasil é tudo ou nada para ele.

Gustavo possui em suas redes sociais diversas fotos de viagens que já fez ao redor do mundo. Las Vegas, Egito, Buenos Aires e África do Sul, são alguns dos lugares que o rapaz já visitou.

"Eu sou um cara polêmico" e "tenho orgulho de ser hétero top, do meu jeito. Eu sou hétero e sou top", foram algumas das frases ditas pelo rapaz durante apresentação no programa.

Larissa Tomásia

A tiktoker, com mais de 248 mil seguidores, Larissa Tomásia (25) é mais uma das confirmadas na Casa de Vidro. Natural de Limoeiro, Pernambuco, Larissa estudou no 3° Milênio Colégio e Curso. Torcedora do Sport Club do Recife, Larissa tem o Instagram fechado com cerca de 52 mil seguidores. No entanto, ela é mais conhecida no aplicativo das dancinhas, onde posta vídeos sobre beleza e sua rotina diária. Desde 2019, Tomásia trabalha como Assessora Parlamentar do Deputado Gustavo Gouveia na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Em sua apresentação no programa, ficou marcada pela frase: "sou uma pessoa muito comunicativa, mas também sou uma pessoa bem ignorante, sou uma pessoa explosiva, às vezes sou grossa... Então assim, sou um mix de sentimentos".

Veja a reação do público

então tá combinado de todo mundo votar pra esses dois Chernobyl não entrarem né?



Larissa | #BBB22 | Gustavo | heterotop | casa de vidro pic.twitter.com/lHC39YREj9 — Lucas Lincon (@luscaslincon) February 10, 2022

se a intenção do boninho era salvar a edição colocando esses participantes na casa de vidro, olha… — rapha (@raphaelviicente) February 10, 2022

Prevejo esse Gustavo Marsengo saindo com rejeição!#BBB22pic.twitter.com/h0rpTKGhDs — Henrique Brinco (@brinco) February 10, 2022