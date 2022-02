BBB 22: Douglas Silva pede desculpas para Jessilane: ''Não condiz com a minha atitude''

Após o desentendimento na festa do Líder, Douglas pede desculpas para Jessilane e eles se abraçam

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 18h30

Douglas Silva (33) está arrumando sua cama no quarto Grunge do BBB 22 e aproveitou para conversar com Jessilane (26), que está arrumando sua mala.

Os brothers tiveram um desentendimento durante a festa da Líder Jade Picon (20) na madrugada desta quinta-feira, 10. "A gente está de boa, não está?", questionou o ator.

Ao ouvir o colega, a professora respondeu: "Está, ué", garantiu. "Foi só conversa ontem, nada mais para frente", explicou ele. "Não... só porque você falou da Prova do Anjo, que não tinha nada a ver com a conversa inicial. Depois eu fui falar e você não quis mais ouvir, aí virou as costas, saiu", explicou a sister.

Douglas, então, pediu desculpas para Jessi. "Desculpa", disse ele. A professora desabafou: "Teve um momento que você disse que não dava para a gente se relacionar...", relembrou ela, que foi interrompida pelo brother: "Você sabe que é mentira", garantiu.

A sister continuou: "Aí eu quis questionar: 'Você está falando isso do fundo do seu coração?' E você: 'Está colocando palavras na minha boca'", acrescentou. Douglas riu da situação e se explicou: "Foi o gin falando naquele momento. Não condiz com a minha atitude", afirmou. "Pois é. Por isso que estou de boa. Só que na hora fiquei com muita raiva porque eu odeio quando estou falando e alguém vira as costas", retrucou Jessilane.

Em seguida, o ator pediu um abraço para Jessi e eles selaram a paz. "Levanta aí, me dá um abraço, por favor", disse ele. Os dois se abraçaram e Douglas completa. "É sério, eu te amo, cara", declarou.

Jessi detona Douglas

Mais cedo, durante uma conversa com Tiago Abravanel (34), Jessi detonou o comportamento de Douglas. "Toda hora fica vindo para cima de mim, 'ele me ajudou, porque ele estava próximo a mim, eu não devia ter feito isso'. Aí, veio jogar na minha cara a Prova do Anjo, que eu eliminei ele da Prova... no final, ainda virou as costas e me deixou falando sozinha", desabafou a sister.