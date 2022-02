BBB 22: Jessi detona famoso e solta o verbo no programa

Jessi detona famoso no BBB 22 e faz desabafo no reality show

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 16h03

A confusão e o desentendimento que aconteceu entre dois brothers do BBB 22 ainda está rendendo muitos comentários e desabafos dentro da casa.

No corredor do confessionário do reality show da TV Globo, Jessilane (26) e Tiago Abravanel (34) conversaram sobre uma saia justa da sister com Douglas Silva (33) durante a última festa de líder.

"Fiquei até o final da festa só para me estressar. Essa história do DG parece que não acaba nunca...", disse a bióloga para o ator e cantor do time Camarote.

Desabafo completo

"Toda hora fica vindo para cima de mim, 'ele me ajudou, porque ele estava próximo a mim, eu não devia ter feito isso'. Aí, veio jogar na minha cara a Prova do Anjo, que eu eliminei ele da Prova... no final, ainda virou as costas e me deixou falando sozinha", disse Jessi. "Quem, o DG?", questionou Tiago em seguida.