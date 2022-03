BBB 22: Discussão entre PA e Arthur, Gustavo de bigode e Jade Picon engolindo mosca; confira o que rolou

Antes de curtirem a festa da noite, os brothers tiveram dia cheio com discussões, mudança de visual e sister comendo algo estranho

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 20h45

Hoje, 04, é dia de festa no BBB 22! Os artistas Gloria Groove (27) e Pedro Sampaio (24) vão comandar a resenha da noite. Mas, sem saberem disso e ainda com a cabeça na Prova do Líder de ontem, 03, os brothers acordaram pensando em muitas estratégias. Ao longo do dia, ainda teve Ioga para acalmar os ânimos, mas parece que não deu muito certo para Paulo André (23) e Arthur Aguiar (33).

O papo sobre votação continuou durante à tarde. Entretanto, Gustavo Marsengo (31) mudando o visual e Jade Picon engolindo mosca puderam descontrair a casa.

Confira o que rolou na casa mais vigiada do Brasil!

Quarto Lollipop recalcula rota

O Quarto Lollipop, visando não perder mais algum integrante, levantou e já correu direto para a academia combinar voto. Eliezer (31) explicou para Eslovênia (25) a conclusão que chegou de não votarem em Linn da Quebrada(31) e ela rebateu: "ela olha para o nosso grupo como pessoas fracas". Mas o empresário reforçou que ela pode "votar com eles" na semana que vem. "Se ela jogar com a gente nessa semana, semana que vem a gente vai precisar dela para fazer volume de votos para nos defender", explicou.

Lina acabou de voltar do paredão e, separando em grupos, o lollipop ficaria exposto. Para o designer, Jessilane Alves (26) já está no paredão e Gustavo Marsengo é uma ameaça maior para o quarto do que a cantora, uma vez que ele já deixou claro que votaria em um deles. A modelo, então, sugere colocar Gustavo no paredão com a professora e mais um.

A manhã começou com muitas estratégias na academia 👀 #BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/t6beWILj6J — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2022

Ioga para relaxar

Enquanto o grupo vip faz mercado, Linn da Quebrada ensinou algumas posições de ioga para os ocupantes da xepa e eles cumpriram com muito vigor. Após a meditação final, eles agradeceram à cantora pela aula e disseram que se sentem bem melhores.

P.A X Arthur

No banheiro da casa, o clima entre Paulo André e Arthur Aguiar acabou pesando. "Eu tô brincando a todo momento. Você leva tudo a sério, relaxa mano", pediu P.A ao ator, que estava encostado no box do banheiro. Arthur logo responde: "Só falei pra tu fazer o bagulho aqui dentro". "Então, mas tu tá '****lho' toda hora, por**, dá uma segurada. Relaxa", pediu o atleta, novamente. O ator explica que não falou "toda hora" e foi apenas uma vez que ele fez o pedido para PA, que respondeu: "Não mano, tu tá estressado", afirmando que não ia mais brincar com ele.

Arthur Aguiar e Paulo André se desentendem no #BBB22:



'Dá uma segurada' 🗣️



Fogo no parquinho! 🔥



Vem ver➡️https://t.co/sc5mIOaAjf#RedeBBBpic.twitter.com/eEINNt54pL — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2022

Gustavo mudando o visual

Ao ter acesso a maquininha de cabelo, Gustavo Marsengo decidiu dar uma mudada no visual. O brother raspou as laterais e a parte debaixo da barba, ficando apenas de bigode.

Depois, decidiu ir até a cozinha, mostrar seu novo visual para Laís Caldas (30). A médica, ao vê-lo, toma um susto!

Arthur Aguiar e Lucas Bissoli (31) conversaram na academia sobre o jogo e comentaram dos rumos da competição da TV Globo que tem uma legião de fãs e adoradores. “Vai sobrar para nós...”, disse o ator. “Vai sobrar para mim, você ou Gustavo!”, respondeu o modelo do time Pipoca que também citou outra pessoa.

“Não, o PA não, o outro quarto não vai votar no PA. Vini, Eslô, Laís vai votar no PA?! Laís não vai votar, ele levou ela para o Almoço do Líder. Jade também não vai!”, pontuou Arthur Aguiar com a sua tradicional visão estratégica do BBB 22.

O papo é sobre votos... 💭



Arthur: “Vai sobrar para nós”.

Lucas: “Vai sobrar para mim, você ou Gustavo... Ou Paulo André.



Será? 🤔



➡️https://t.co/MclSDzOg85#RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/U3jFcrz78S — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2022

Jade Picon bebendo água com mosca

Jade Picon estava bebendo água na garrafinha opaca do programa quando sentiu um corpo estranho em meio ao líquido. Ao cuspir, ela entendeu que havia quase engolido uma mosca morta. "Que foi, é bicho?", perguntou Laís Caldas, que acompanha a cena. Antes de responder, a influenciadora soltou um grito. "Aaaaaah! Uma mosca!"Lucas Bissoli, que assistiu à cena enquanto caminhava na esteira, brincou: "É proteína.""Cuspi", disse Jade.

ELA GRITANDO PORQUE QUASE ENGOLIU UMA MOSCA KKKKKKKKKKK 🗣 pic.twitter.com/I2iqZsVCRH — Jade Picon🌪 (@jadepicon) March 4, 2022