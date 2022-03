BBB 22: Jade Picon solta o verbo e revela o que falta para o programa fazer sucesso

Sister Jade Picon solta o verbo e opina sobre a atual temporada do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 14h38

Famosa fora da casa do programa BBB 22, a influenciadora digital Jade Picon (20) recentemente avaliou a atual temporada da atração da Globo.

De acordo com a sister do time Camarote, falta confusão e barraco para a edição pegar fogo e fazer mais sucesso junto ao público que assiste ao reality show mais popular do país.

- Jade Picon mostra corpão de biquíni no BBB 22!

"Acho que está faltando gritaria, dedo na cara...", opinou ela. "Até agora a gente não teve uma briga, tipo, 'vai cair a casa'", acrescentou Jade Picon em conversa com a amiga Laís (30).

Gritaria e confusão!

"Está faltando, não está? Uma gritaria", questionou a famosa que fez a colega parar e pensar sobre os rumos do jogo do BBB 22, que ganhará mais tempo no ar e terminará só no final de abril.