BBB 22: Gloria Groove e Pedro Sampaio são atrações da festa desta sexta-feira no reality

Os artistas Gloria Groove e Pedro Sampaio vão subir ao palco da próxima festa na casa do BBB 22, nesta sexta-feira, 04

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 08h18

Os artistas Gloria Groove (27) e Pedro Sampaio (24) vão comandar a próxima festa na casa do BBB 22!

Nesta sexta-feira, 04, os cantores estão confirmados na festa, que contará com o tema baile funk e cenário e decoração com luzes de LED, caixas de som, com direito a set com câmera slow motion e até uma gaiola para os brothers dançarem.

Sobre o sucesso de suas canções entre os brothers e sisters no reality, como A Queda, Leilão e Bonekinha, Gloria Groove comentou da repercussão de seu trabalho: “Estou acompanhando o reality, e esse é o BBB que estou mais sendo falada! Realmente, as músicas têm sido cantadas em todas as festas – e até quando não está rolando festa! Acho que esse é um medidor muito incrível para mim e para minha carreira”, disse a famosa em entrevista ao Gshow.

“A Era Lady Leste veio com tudo e amanhã quero ver todos os brothers cantando e se jogando comigo”, acrescentou sobre a expectativa para a noite no programa.

Pedro Sampaio também contou que está acompanhando a vida dos confinados na casa mais vigiada do Brasil. “Acompanhar o BBB faz parte da cultura do brasileiro. E principalmente para mim, um artista pop, é importante demais saber o que está acontecendo”, ponderou.

O DJ promete agitar a festa no BBB 22. “Além das minhas músicas, vou com várias versões, levando muita alegria e muita energia que vai contagiar os brothers dentro da casa e todo o público que estiver assistindo”.

O dono do hit Dançarina garantiu que a música estará na setlist. “Poder performá-la no BBB vai ser incrível e, mais uma vez, um sonho realizado”, destacou ele.

A festa também terá animação de bailarinos em motion capture, recurso pelo qual os movimentos serão exibidos ao vivo para os confinados e para o público por meio de um telão. No figurino dos brothers, predominam as cores rosa, vermelho, preto e branco.

Em seu feed no Instagram, o diretor da atração da TV Globo, Boninho (60), também anunciou a novidade. "Se liga nessa festa do @bbb tem @pedrosampaio e minha musa pop @gloriagroove é festa ON", disse o Big Boss.

Confira a publicação de Boninho sobre a festa no BBB 22: