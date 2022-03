BBB 22: Participante revela que está com medo do paredão; Saiba quem!

Bother revela que está com medo de cair no próximo paredão do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 15h07

Com a proximidade de mais uma formação de Paredão, muitos participantes não estão conseguindo lidar com a ansiedade e o medo de ir parar na berlinda do BBB 22.

Arthur Aguiar (33) e Lucas (31) conversaram na academia sobre o jogo e comentaram dos rumos da competição da TV Globo que tem uma legião de fãs e adoradores.

“Vai sobrar para nós...”, disse o ator. “Vai sobrar para mim, você ou Gustavo!”, respondeu o modelo do time Pipoca que também citou outra pessoa.

Estratégias na casa

“Não, o PA não, o outro quarto não vai votar no PA. Vini, Eslô, Laís vai votar no PA?! Laís não vai votar, ele levou ela para o Almoço do Líder. Jade também não vai!”, pontuou Arthur Aguiar com a sua tradicional visão estratégica do BBB 22.