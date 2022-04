BBB 22: Brothers como chefs de cozinha, Scooby promovendo pérolas e discussão entre P.A e Gustavo; confira o que rolou

Em ação patrocinada, os brothers foram para a cozinha, aliviando um pouco da tensão trazida pela última formação de paredão falso

Hoje, 04, foi dia dos brothers testarem os seus dotes culinários. Em ação patrocinada, todos foram para a cozinha, aliviando um pouco da tensão trazida pela última formação de paredão falso. Preparando o almoço, acabaram promovendo pérolas, risadas e discussões.

Brothers como chefs de cozinha

Nessa segunda-feira, os confinados receberam uma surpresa especial. No telão receberam a mensagem de que todos deveriam estar prontos para cozinhar.

Na área externa, em duplas e com as medidas exatas separadas, deveriam reproduzir pratos simples e criativos. Ao final, todos almoçam juntos compartilhando o momento.

Pérolas de Scooby

Primeiro, Gustavo Marsengo (31) pediu para Pedro Scooby (33) dar um "susto" no bacon, ou seja, para fritar mais. O brother, então, se escondeu atrás da bancada e gritou em direção a panela. "Estou dando um susto no bacon", explicou.

Depois, Natália Deodato (22) acabou provando a comida do carioca e mandou uma mensagem para a esposa dele, Cíntia Dicker (35): "Ô, trem bom! Ô, gente, vocês estão vendo isso daqui? Quem diria, o que que o BBB não faz com o ser humano?! Ô, Cíntia, vai voltar um homem transformado! Agora vai voltar lavando, passando e cozinhando. Agora sim, pode casar!"

Discussão entre P.A e Gustavo

Gustavo Marsengo questionou o fato de Arthur Aguiar (33) e Paulo André (23) não terem deixado o brigadeiro esfriar, e o ator reclamou: "Não iria esfriar nunca na panela quente. A receita não era sua e do PA, do brigadeiro?".

P.A acrescentou: "A gente estava comendo, mano! Ih, Gustavo! Não posso nem respirar? Acabei de comer, não posso respirar? Eu, hein?! Entendi não, hein? Acabei de comer, estou respirando! Não sou obrigado a fazer o bagulho, não. Dá uma seguradinha também".

"Dá uma segurada você, cara", pediu Gustavo."Está achando que é o Big Boss? Eu tinha acabado de comer", rebateu o atleta olímpico.

Papo sobre o décimo segundo paredão

No Quarto do Líder do BBB 22, Arthur Aguiar e Paulo André conversam sobre o próximo Paredão do programa. Sem saberem que a berlinda é falsa e que o participante escolhido irá para um Quarto Secreto, os confinados repercutiram a possível eliminação.

"É, irmão... Vai ficar off de brother, hein? É sério, estou sentindo", afirmou Arthur. PA rebateu: "Você sentiu também no primeiro Paredão, e não saiu".

