BBB 22: Boninho manda apagar imagens de Tiago Abravanel do programa; entenda o motivo

Diretor do núcleo de realities da Globo apaga imagens do neto de Silvio Santos no site oficial e o exclui da abertura do programa

Redação Publicado em 02/03/2022, às 17h37

A desistência de Tiago Abravanel (36), do reality mais assistido da Globo repercurtiu entre os confinados e segue repercutindo do lado de fora.

Boninho (60), diretor do Big Brother Brasil, pediu para que retirassem todas as imagens do ator e cantor dos canais oficiais do programa, incluindo exclusão na vinheta de abertura, o que provocou revolta em seu marido, Fernando Poli.

Abdicando de sua participação do reality, Tiago provocou a ira do diretor e listaremos alguns dos motivos. Primeiro, a entrada no programa foi um pedido do próprio neto de Silvio Santos. Espectador assíduo e se auto entitulando fã do reality, o ator e cantor insistiu para J.B. Oliveira, o Boninho, para que fosse um dos confinados na casa enquanto participava do quadro Dança dos Famosos, em 2021. A princípio, Tiago não era um dos cotados mas o diretor mudou de ideia com os diversos pedidos.

Provavelmente o principal motivo da indignação do marido de Ana Furtado (48), foi como a desistência do ex-brother atrapalhou o cronograma recém estendido do reality. Boninho havia definido datas dos próximos paredões e encaixado novas ações patrocinadas nos dias de confinamento que foram acrescentados. Abravanel apertou o botão da desistência exatamente na mesma semana em que o diretor tinha traçado uma nova rota para o reality.

Além disso, o comportamento de Tiago dentro da casa também não agradava o chefe. Adotando um discurso de "paz e amor", amenizando confrontos entre os confinados, ele instigava outros brothers a compactuarem da ideia de um BBB "mais leve", atrapalhando o andamento do reality segundo expectativas de Boninho e do público.



O desistente da edição anterior, Lucas Penteado (25), não teve o mesmo tratamento que Tiago. Na época, ele cativou o público por ter sido alvo dos vilões da edição de 2021, Karol Conká (36) e Nego Di (27). Suas imagens no site e na vinheta do programa foram mantidas e ele foi convidado para participar dos programas da emissora para conceder entrevistas. Abravanel, não apareceu em nenhum dos programas da Globo como Mais Você e Domingão do Huck, atrações que normalmente recebem ex-BBBs para serem entrevistados após sairem do reality. Acredita-se também, que o ex-brother continuará a não ser convidado para maiores participações na Globo por um bom tempo, dado o descontentamento do diretor.