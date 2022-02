BBB 22: Data da final do reality é adiada e produção garante reencontro entre os participantes

'Mais tempo de BBB 22 no ar': Nas redes sociais, produção revela nova data da final da edição

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 11h48

Notícia boa para quem está curtindo o BBB 22!

A produção do reality anunciou, nesta quinta-feira, 24, que a edição terá mais dias e que vai rolar sim um reencontro entre os participantes.

Previsto anteriormente para acabar em 21 de abril, a nova data da final agora está marcada para o dia 26, completando 100 dias de programa.

Além disso, vai acontecer, no dia 28 do mesmo mês, uma exibição especial, que consiste em um reencontro com elenco completo.

As informações foram comunicadas através do Instagram oficial do Big Brother. “É isso mesmo! Agora, serão 100 dias de BBB 22 com muito fogo no parquinho para você curtir e acompanhar os brothers”, começaram.

“E tem mais! Além da duração até o dia 26 de abril, podem aguardar que vai ter um reencontro entre os participantes, sim!”, garantiu a produção do reality comandado por Boninho (60) ao final.

Veja a postagem em que foi anunciada que o BBB 22 vai ter 100 dias e que vai rolar um reencontro entre os participantes: