BBB 22: Bárbara Heck e Maria fazem participação no "Domingão do Huck"

20/02/2022

A eliminada da semana, Bárbara Heck (29), e a desclassificada do reality por agressão, Maria (20), foram as convidadas da noite de hoje, 20, para participarem do programa "Domingão do Huck".





Para entrevistá-las, o apresentador Luciano Huck contou com uma painel de convidados, entre eles, Flavia Alessandra, Juliana Paes, Padre Fábio de Melo, Marcelo Adnet, João Vicente e Tia Má. A influencer e atriz, foi a primeira a comentar sobre a participação de Maria na casa.

Tia Má, começou elogiando Maria dizendo que todo o Brasil se apaixonou pelo "furacão" que ela é, entretanto, se decepcionou já que ela e Natália têm o mesmo corpo e se sente também agredida quando outra mulher negra é agredida.



Maria, concordou com Tia Má e completou dizendo que : "Logo que acabou, eu me recolhi, eu não me reconhecia" e que seu arrependimento foi "imediato".

Maria também comentou da sua preocupação sobre as consequências da sua atitude dentro da casa: "Aquela atitude me preocupou a ser reduzia a apenas isso" disse ela. E seguiu concluíndo: "Não sabia o que esperar ao sair, mas fui muito acolhida. Pelo público, pela produção do programa também". Os convidados aplaudiram a atriz, Luciano Huck a abraçou e Tia Má levantou para abraça-la também.



A atriz convidada Juliana Paes, agradeceu Maria por sua participação dizendo que foi importante ver uma mulher livre como ela no programa. Ela aproveitou para perguntar se existia algo que faria Maria não ter aceitado participar do reality. A atriz de 21 anos foi categórica em sua resposta: "Não há nada que me faria não entrar. Inclusive, não mudo nem minha trajetória como foi lá dentro, porque não estaria onde estou hoje, não teria aprendido o que aprendi, nem teria a consciência que tenho hoje", concluiu.

O ator João Vicente aproveitou e perguntou Maria sobre o relacionamento de Eliezer (31) com Natália (22), ela respondeu: "Eu falei para ele, era óbvio que iria acontecer".



Já, Barbara Heck, foi questionada sobre sua amizade com Jade Picon (20). Ela começou afirmando não se arrepender das alianças que fez dentro da casa: "Eu fui eu mesma, não me arrependo das amizades que fiz. (...) Eu ter saído foi um contexto do jogo". O ator convidado João Vicente afirma que para ele, Bárbara foi para o paredão por culpa de Jade Picon e perguntou se a ex-sister acredita que a amizade das duas foi verdadeira. A relações-públicas e modelo então respondeu: "Entendo que a forma de demonstrar de amor de cada um é diferente, eu gosto de beijar, abraçar (...) Não acho que ela fez por maldade, mas acho que ela percebeu que não estava apoiando suas alianças dentro da casa."



Para finalizar, o apresentador perguntou quem as duas queriam e quem achavam que iria vencer o programa. Bárbara disse gostaria que Laís Caldas (30), fosse a vencedora, mas não acredita que a amiga tem chances de vencer. Ao ver as impressões do público fora da casa, a ex-sister acredita que Arthur Aguiar (32), será o vencedor da edição.

Maria afirmou que sua torcida está com Linn da Quebrada (31), mas acredita que a disputa está entre Natália e Arthur Aguiar.







