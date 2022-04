BBB 22: Arthur Aguiar explica que não há receita para chegar à final: "É um jogo muito complexo"

Arthur Aguiar analisou a dinâmica do reality em papo com os outros dois finalistas e comentou que não há receita para chegar à final

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 22h40

Chegou o dia da Grande Final do BBB 22! Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33) e Paulo André (23) disputam a preferência do públicio para levar o prêmio de R$1,5 milhão.

Antes momento mais esperado do programa, Arthur Aguiar analisou a dinâmica do reality em papo com os outros dois finalistas e comentou a chegada do trio ao último dia do programa.

Confira a conversa

"Ser finalista é muito fod*. Depende de muitas coisas, não depende só de você. Depende de tudo", disse o marido de Maíra Cardi (38). Paulo André entrou no papo e comentou: "Depende do que acontece e das pessoas que estão aqui".

Depende de como o que a pessoas fazem te impacta, como você reage, qual paredão você vai, o momento em que você vai São muitas variáveis. Não há receita. 'Vai lá, faz isso.' Não existe isso. É um jogo muito complexo".

O cantor relembrou o discurso para a eliminação de Eliezer (31), em que Tadeu Schmidt (47) contou que D.G correu risco de ser eliminado na terceira semana: "É o que o Tadeu falou, que o DG poderia ter saído na terceira semana. Quase saiu por muito pouco e, nos outros Paredões, ele não correu risco. Mas, se ele tivesse saído naquela? Acabou".