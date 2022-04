Com 65,76% dos votos, Eliezer é o último eliminado do 'BBB 22'

Após disputar o paredão contra Arthur Aguiar e Douglas Silva, Eliezer se tornou o último eliminado do programa

Na noite deste domingo, 24, aconteceu a última eliminação do Big Brother Brasil 22.

Eliezer (31) disputou o paredão contra Arthur Aguiar (33) e Douglas Silva (33) e deixou a casa com 65,76% dos votos.

Como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Eliezer

Antes de mais um brother deixar a casa, Tadeu Schmidt (47) fez o seu tradicional discurso, destacando o quão perto está a final do reality: "Arthur, DG ou Eli. Agora um pode tirar o outro do jogo. Arthur e Eli se aproximaram como nunca na reta final. Eli e DG estão conectados nem quando percebem. Lá atrás, viveram juntos a vergonha de desperdiçar votos…Agora, um pode tirar um do outro. Agora uma trajetória vai ser interrompida. Quem vai morrer na praia?", começou Tadeu.

"O ‘quase’ é uma das palavras mais difíceis de engolir. Mas antes que alguém venha falar de frustração, eu quero deixar aqui uma frase. Olha aonde você chegou [...] Olha o que vocês viveram Arthur entrou se sentindo desacreditado, entrou com armaduras para se proteger e vai sair livre, Eli mergulhou em si próprio para sair melhor do que era, não se achava interessante para as pessoas gostarem dele. Eli! DG se descobriu um chorão e descobriu como isso é legal. É um novo estágio da vida. O Douglas Silva agora é o DG do BBB”, continuou.

"As coisas que vocês fizeram dentro dessa casa não serão esquecidas, vocês vieram só um pedacinho e já foram lindas, né? Claro que dá vontade de chegar um passinho adiante, mas o bolo já saiu do forno e só tem pedaço para dois de vocês. Aos que ficam, parabéns, finalistas, e ao que sai, parabéns também! Pode até não ter bolo, mas o seu guardanapo não está vazio, não. Olha aonde você chegou! Quem sai hoje é você, Eli", completou o apresentador.

Despedida de Eliezer

Após a revelação do eliminado, Eliezer agradeceu a todos antes de passar pela porta: "Obrigado por tudo galera. Foi muito bom. Nessa reta final, foi muito bom estar com vocês" .

Arthur recebeu 21,15% dos votos e Douglas Silva, com 13,09%.

Confira a reação da web

como sempre quem realmente devia ganhar o programa saindo no último paredão



as ruas jamais esquecerão de eliezer!! — Nelson Nonato's lore 😎 (@nenzaum) April 25, 2022

como sempre o campeão moral da edição saindo no último paredão, 3° ano seguido

o TRICOLOR eliezer não será esquecido — lucianoyoneshigueᶠᶠᶜ (@lyoneshigue) April 25, 2022