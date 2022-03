BBB 22: Arthur Aguiar e Larissa conversam pós Jogo da Discórdia: "Você entrou com informações privilegiadas, mas não soube usar"

No Jogo da Discórdia, Arthur Aguiar colocou Larissa como "figurante" da casa e sister o chama para conversa e recebe alfinetadas de ator

Caras Digital Publicado em 01/03/2022, às 13h27

Na noite de ontem, 28, mais um Jogo da Discórdia veio para cumprir o seu papel agitando os ânimos dos brothers e rendendo DR pós dinâmica.

Depois de Arthur Aguiar (34), emparedado da semana ao lado de Larissa Tomasia (25) e Linn da Quebrada (31), ter escolhido Larissa como "figurante" da casa em seu discurso na dinâmica semanal, a musa fitness o procurou para que pudessem conversar pós Jogo da Discórdia.

Confira como foi a conversa entre Arthur Aguiar e Larissa Tomasia pós Jogo da Discórdia

Na academia, Arthur justifica que Larissa entrou na casa com um discurso de que queria mudar o jogo e alternar os alvos que estavam indo ao paredão. Mas, ao se unir com o quarto Lollipop, ela preferiu seguir o mesmo caminho da maioria por comodismo: “Quando voce verbalizou aqui (casa de Vidro) que queria movimentar o jogo e eu disse: ‘eu quero jogar com você’, mas no seu primeiro jogo da Discórdia, com 24 horas que você estava aqui dentro você tinha 16 pessoas para dar uma placa e escolheu a Natália (Deodato), que era a pessoa que já estava apanhando (...) Você desapareceu, aquela pessoa que eu vi dentro dessa academia, sumiu (...) Você se escondeu dentro daquele grupo".

Larissa chegou a discordar do ator sobre ter se "escondido" no grupo, mas ele reafirma: "Voce pode achar que não se escondeu, mas se você conversar com qualquer pessoa fora daquele grupo, elas vão te falar isso", rebateu ele.



O ator seguiu a conversa pós Jogo da Discórdia comentando que, segundo os discursos de Larissa enquanto na Casa de Vidro, ela deveria ter se unido aos que tinham as mesmas intenções de movimentar o jogo. Entretanto, ela preferiu se adaptar às meninas do quarto Lollipop: “Você poderia ser a pessoa que você era aqui (casa de vidro). Você não precisaria se adaptar porque seus pensamentos estavam alinhados com os nossos. Mas você escolheu aquele quarto (Lollipop). E olhando de fora, vejo claramente, você nao é a mesma pessoa e se adaptou para caber ali, e a Larissa daqui, não cabe naquele quarto".



Uma das justificativas de Larissa na lavação de roupa suja, foi de que a sister entrou 30 dias depois do início do reality e apesar de ter informações externas, todos já tinham alianças formadas: “Sou uma pessoa totalmente coração. Infelizmente não consegui mostrar para que eu vim aqui (…) Eu entendo que isso é um jogo, mas você entende que é difícil chegar aqui com duas semanas de programa, todo mundo com alianças. Eu tentei mostrar ser essa pessoa (da casa de vidro), mas eu não consegui porque eu sou coração” explicou ela.



O ator então enfatiza que a sister não só entrou tardiamente, o que pode ser prejudicial para seu jogo, mas também, veio munida de informações externas: "Você pode olhar o copo meio cheio. Você bate na tecla de que entrou 30 dias depois (…) isso é difícil. Mas volto a dizer, você entrou com informações muito privilegiadas, sabia muita coisa que acontecia la fora. Isso também é um trunfo. Mas você nao soube usar. (…) Você não só entrou 30 dias depois, você entrou 30 dias depois com várias informações.





FATALITY!! Caralho Arthur segue fazendo tudo!!! Disse na cara da Larissa que ela entrou num quarto q não aceita ela como ela era na casa de vidro e ela se apagou pq ela teve que se “diminuir” pra caber ali e ser aceita, sendo q no outro quarto ela poderia ser quem ela é! BUFU💥 pic.twitter.com/XCfHY4P5Yu — Phaloma Araújo 🌵 (@AraujoPhaloma) March 1, 2022

Arthur jantando Larissa, e a cara que ela fez quando descobriu que DG não votou nela.#BBB22#arthuraguiarpic.twitter.com/YWKiagKX4j — Hanse Henrique (@HenriqueHanse) March 1, 2022