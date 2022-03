BBB 22: Em jogo da discórdia, Vyni é o mais escolhido como "figurante" e Linn da Quebrada é a mais citada como "antagonista"

Maioria dos brothers escolhem Vyni como figurante do reality e Lina é vista como maior adversária de quatro participantes

Caras Digital Publicado em 01/03/2022, às 00h09

Hoje teve Jogo da Discórdia! Apesar de uma dinâmica simples, ela foi o suficiente para animar os ânimos dos brothers na casa.

A atividade consistia em escolher quatro brothers para as seguintes categorias: protagonista, antagonista, coadjuvante e figurante.

Confira como foi o Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil



O primeiro adjetivo é para quem os brothers consideram os personagens principais da história da edição. A maioria deles escolheu a si próprio, com exceção de Pedro Scooby (33).

O segundo, é para quem os brothers consideram seu maior adversário, o "vilão" da narrativa. Coadjuvante é para quem eles consideram ser o parceiro do protagonista, seus maiores aliados. Laís Caldas (30), foi a mais escolhida na categoria. E figurante era o adjetivo para denominar aquele que não tem uma participação relevante no jogo. Vyni (24), foi o mais escolhido como desimportante na edição.

Confira aqui a lista completa dos escolhidos pelos brothers:

Gustavo

Protagonista: ele mesmo

Antagonista: Eliezer

Coadjuvante: Laís

Figurante: Jessilane

Eslovênia

Protagonista: ela mesma

Antagonista: Douglas Silva

Coadjuvante: Lucas

Figurante: Paulo André

Vyni

Protagonista: Ele mesmo

Antagonista: Gustavo

Coadjuvante:Eliezer

Figurante: Douglas Silva

Douglas Silva

Protagonista: Ele mesmo

Antagonista: Linn da Quebrada

Coadjuvante: Pedro Scooby

Figurante: Vinícius

Larissa

Protagonista: Ela mesma

Antagonista: Linn da Quebrada

Coadjuvante: Laís Caldas

Figurante: Paulo André



Laís

Protagonista: Ela mesma

Antagonista: Arthur Aguiar

Coadjuvante: Jade Picon

Figurante: Vinícius

Paulo André

Protagonista: Ele mesmo

Antagonista: Linn da Quebrada

Coadjuvante: Pedro Scooby

Figurante: Vinícius

Linn da Quebrada

Protagonista: Ela mesma

Antagonista: Douglas Silva

Coadjuvante: Jessilane

Figurante: Paulo André

Pedro Scooby

Protagonista: Paulo André

Antagonista: Linn da Quebrada

Coadjuvante: Douglas Silva

Figurante: Larissa

Jade Picon

Protagonista: Ela mesma

Antagonista: Arthur Aguiar

Coadjuvante: Laís

Figurante: Lucas

Arthur Aguiar

Protagonista: Ele mesmo

Antagonista: Jade Picon

Coadjuvante: Lucas

Figurante: Larissa

Lucas

Protagonista: Ele mesmo

Antagonista: Jade Picon

Coadjuvante: Eslovênia

Figurante: Jessilane

Natália

Protagonista: Ela mesma

Antagonista: Eslovênia

Coadjuvante: Jessilane

Figurante: Vinícius



Eliezer

Protagonista: Ele mesmo

Antagonista: Gustavo

Coadjuvante: Vinícius

Figurante: Jessilane

Jessilane

Protagonista: Ela mesma

Antagonista: Jade Picon

Coadjuvante: Eslovênia

Figurante: Eliezer