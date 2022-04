BBB 22: Arthur Aguiar e Eliezer revelam com quem pretendem manter amizade fora da casa

Os brothers analisaram as possíveis amizades após o fim do reality show da TV Globo

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 16h48

Nesta segunda-feira, 18, Arthur Aguiar (33) e Eliezer (32) conversaram na sala do BBB 22 sobre a convivência com os participantes fora do reality show.

O ator foi o primeiro a tocar no assunto e confessou que estava refletindo recentemente sobre quais brothers ele pretende manter relação após o programa.

"Fiquei pensando outro dia, quem será que eu vou manter relação? Acho que pouquíssimas pessoas", começou ele. "Daqui da casa?", questionou o designer. "Bem pouco, bem pouco. Eu acho que Naiara [Azevedo], se ela quiser, até porque a gente tem muitas pessoas em comum", começou o famoso.

Em seguida, Arthur listou alguns participantes que pode manter amizade fora da casa. "Aí, depois, o Vini, não sei... Eslô. A Lina, você e os meninos. Pelo menos o Pedro [Scooby], o PA [Paulo André] e o DG [Douglas Silva]. De 21, oito pessoas. Pouco", refletiu.

Eliezer também listou os participaArthurntes que pretende conversar fora da atração. "Eu acho que vai ser: Eslô, Vini, Laís, você, Rodrigo, Jade, Lina, Natália...", disse ele, que explicou que não sabe se vai continuar próximo de Jessilane Alves (26), a 14ª eliminada do programa.

Vale lembrar que Eliezer está no paredão do BBB 22. O brother disputa a preferência do público para seguir no realiy contra Gustavo Marsengo (31) e Paulo André (23).