BBB 22: Após eliminação de Larissa, Jade Picon chora e é consolada por Scooby: ''Nada vai me derrubar''

Aos prantos, influencer Jade Picon lamentou saída de Larissa do quarto Lollipop e disse que está preparada para as dinâmicas no jogo

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 07h17

A influenciadora Jade Picon (20) ficou bastante abalada após a eliminação de Larissa (25) na noite de terça-feira, 01, no BBB 22.

A saída da pernambucana no sexto paredão do programa contra Arthur Aguiar (32) e Linn da Quebrada (31), com 88,59% dos votos, mexeu com os participantes do quarto Lollipop, e a sister não segurou o choro ao relembrar da formação do paredão no último domingo, 27.

"Cara, por uma cagada...", desabafou ela para Eslovênia (25), que concordou com a colega de confinamento.

"Ninguém dessa casa sabe como é o sentimento... 6 Paredões, 4 foram daqui!", disparou Jade.

Pedro Scooby (33) foi até o quarto tentar consolar a amiga após Larissa deixar o reality. O surfista afirmou que Jade é como uma irmã para ele.

"Ninguém desse quarto que foi para o Paredão, voltou. Ninguém", refletiu a sister.

O brother explicou que Vinicius (23) e Eslovênia estão entre suas prioridades no jogo. "Você é como se fosse minha irmã. Tem três pessoas daqui que eu nunca vou votar e duas que são minhas prioridades. Quem eu nunca quero votar na vida é você, PA e DG. E as pessoas que são minhas prioridades são Eslô e Vini".

"Com as dinâmicas que são, tem que se preparar psicologicamente", acrescentou ele.

"Mas eu estou. Eu tenho uma postura que, as coisas me atravessam, mas não me derrubam. As pessoas saem, eu choro, fico mal, mas amanhã eu estou bem. Nada vai me derrubar", rebateu Jade Picon.

Ex-namorado de Jade Picon fala sobre participação da sister no BBB 22

João Guilherme (20) voltou a falar sobre seu relacionamento com Jade Picon e a participação da influencer no BBB 22. Em entrevista, o ator revelou que a ex mudou bastante. "De quando a gente terminou até agora, ela mudou. Durante nosso relacionamento inteiro eu falava para ela: 'Jade, você tem que melhorar [seu jeito] quando a gente está com pessoas que não conhecemos, quando estamos em uma balada e não são só seus melhores amigos ali. Ela fica quieta, na dela, não conversa muito com quem ela não conhece", contou o filho do cantor Leonardo (58).