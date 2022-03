João Guilherme fala sobre participação de Jade Picon no BBB 22: ''Ela mudou''

O ator João Guilherme avaliou o comportamento da ex-namorada, Jade Picon, no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 01/03/2022, às 15h14

João Guilherme (20) voltou a falar sobre o relacionamento que teve com Jade Picon (20) e a participação da influenciadora digital no BBB 22.

O ator e cantor deu uma entrevista ao podcast Venus, e durante o bate-papo revelou que a ex-namorada mudou bastante. Os dois, vale lembrar, terminaram o relacionamento em três anos em agosto do ano passado.

"Fiquei muito confuso quando soube que ela ia entrar (no programa). A Jade nunca foi uma pessoa assim de muitos amigos, de interagir... Diferente de mim, que gosto de conhecer gente nova", começou ele.

João falou sobre como Jade agia durante o relacionamento deles. "De quando a gente terminou até agora, ela mudou. Durante nosso relacionamento inteiro eu falava para ela: 'Jade, você tem que melhorar [seu jeito] quando a gente está com pessoas que não conhecemos, quando estamos em uma balada e não são só seus melhores amigos ali. Ela fica quieta, na dela, não conversa muito com quem ela não conhece", contou.

Em seguida, o filho de Leonardo (58) avaliou a participação da ex no reality. "Pensei assim, se ela está entrando lá, da duas uma: ou ela está meio doida e vai literalmente ser quem ela é, vai se virar nos trinta e lidar com isso, ou ela mudou e se abriu, agora que tem outra vida. Não é mais a vida que tinha comigo, porque como ela tinha a mim o tempo inteiro, era comigo com quem ela estava sempre aberta. A gente tinha essa relação muito próxima. Então agora, talvez, ela mudou e queira isso para a vida dela", completou.

