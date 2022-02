Bárbara Heck fala sobre Jade Picon não ter protegido ela do paredão: ''Tava feliz por ela''

No Mais Você, Bárbara Heck comentou sobre indicação de Arthur Aguiar ao paredão, o que a colocou diretamente na berlinda

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 10h00

A eliminada do BBB 22, Bárbara Heck (29), revelou no Mais Você que ficou chateada com Jade Picon (20) em algumas situações na casa.

Durante o café da manhã desta quarta-feira, 16, a ex-BBB comentou sobre a influenciadora não ter pensado em protegê-la quando indicou Arthur Aguiar (32) para o paredão, mesmo sabendo que a loira poderia ser puxada por ele para a berlinda, como realmente aconteceu.

"Não tem que se sentir culpada mesmo [Jade], foi consequência do jogo, eu respeitei a intuição dela se eu fosse pra escolher uma pessoa pro paredão jamais seria o Arthur", começou dizendo sobre a amiga não ter se sentido arrependida de sua escolha para o paredão.

- BBB 22: Tadeu Schmidt manda recado para Bárbara após eliminação: ''Não esquece de devolver o ponto eletrônico''

"Pra mim, era muito melhor se ela tivesse indicado o Lucas, ainda mais depois do discurso do Tadeu que ele passou muito longe de ter sido eliminado [Arthur], não quis influenciar em uma coisa que era sentimento dela, odeio cobrança, então deixo que as coisas sejam genuínas", disse sobre não ter cobrado a amiga.

Bárbara analisa estratégia de Jade Picon no BBB 22

Ainda no café da manhã do eliminado, Bárbara Heck falou sobre outras situações em que acabou ficando chateada com Jade Picon.

"Via que ela tinha, priorizava a gente, mas que sim que ela pensava no jogo dela, nas estratégias dela, eu senti até que fui para o paredão, que eu rebati na hora e fiquei chateada, ela falou: 'vamos comemorar', 'comemorar? eu to no paredão', ela tava feliz por ela", relembrou quando foi para a berlinda e a influenciadora queria celebrar o momento.