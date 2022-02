BBB 22: Tadeu Schmidt manda recado para Bárbara após eliminação: ''Não esquece de devolver o ponto eletrônico''

Apresentador Tadeu Schmidt divertiu os seguidores ao homenagear Bárbara Heck, eliminada no quarto paredão do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 09h02

O apresentador Tadeu Schmidt (47) fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para Bárbara (29) nas redes sociais!

A sister foi a quarta participante a deixar o confinamento, na noite de terça-feira, 15, em paredão contra Natália (23) e Arthur Aguiar (32), com 86,02% dos votos do público.

Em seu feed no Instagram, o comandante da atração da TV Globo postou foto ao lado da modelo e mandou um recado para a gaúcha.

"Bem-vinda de volta, @ba.heck! Não esquece de devolver aquele ponto eletrônico, que te fazia adivinhar tudo", começou ele, brincando com as adivinhações sobre o jogo que a loira fazia no confinamento.

"Que aquela energia que você mostrou na primeira prova, aquela de resistência, te faça uma pessoa cada vez melhor e te leve longe atrás dos seus objetivos! Seja feliz!", desejou o artista na legenda da publicação.

Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou: "E aí? Quem jogou mal? Quem merece sair? E quem continuar no programa, é porque tá forte? Pode ir pro paredão que volta? Gente, caiu no paredão tudo pode acontecer. Em algum momento, a combinação das pessoas pode ser desfavorável pra você. E isso pode acontecer em qualquer momento. Até no primeiro paredão. Quem sai hoje é você, Bárbara", anunciou.

Bárbara Heck nega suposto caso de racismo no BBB 22

Bárbara chorou durante sua participação no Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann após deixar o reality. A loira não segurou a emoção ao comentar sobre o episódio no banheiro com Natália, em que foi alertada por Gustavo (31), da Casa de Vidro, sobre ter cuidados com as falas para não parecer preconceito. "Eu fiquei chocada quando ele [Gustavo] me trouxe essa informação. Fiquei apavorada, fico nervosa até agora. Se tem uma coisa que eu não sou é cruel, racista ou preconceituosa. Pensar que [as pessoas] pensaram isso de mim me deixa muito chateada e assustada", desabafou.

Confira a publicação de Tadeu Schmidt para Bárbara Heck:

