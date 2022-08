Arthur Aguiar revela o que fez com prêmio do BBB22 e choca web: "Muita coisa acontecendo''

Durante o 'Altas Horas', ator Arthur Aguiar choca ao revelar o que fez com prêmio milionário do 'BBB22'

CARAS Digital Publicado em 14/08/2022, às 10h20

O ator Arthur Aguiar (33) foi um dos artistas convidados para participar do Altas Horas (TV Globo), que aconteceu diretamente do palco do Mesão da Esperança, no último sábado, 13, e chocou os telespectadores ao revelar como gastou o prêmio de R$ 1,5 milhão que ganhou no Big Brother Brasil 22.

Ao ser questionado pelo apresentador Serginho Groisman (72), o marido de Maíra Cardi (38) contou que não gastou o prêmio e que vive com o dinheiro de novos trabalho enquanto deixa o prêmio milionário do reality show rendendo em sua conta.

Arthur Aguiar choca Serginho Groisman ao revelar o que fez com prêmio milionário do 'BBB22':

"Eu não gastei, praticamente. Nem mexi no prêmio. Estou trabalhando bastante, as coisas estão prosperando. Tem muita coisa acontecendo. Deixa ele lá, rendendo, para que a gente possa ajudar outras pessoas", relatou ele deixando a plateia surpresa.

"Já me falaram que você era mão fechada, mas não tanto assim", brincou o apresentador do programa noturno em seguida.

Planos de Maíra Cardi e Arthur Aguiar para mudar de país

A coach Maíra Cardi e o ator e cantor Arthur Aguiar podem mudar de vida em breve. Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, os dois estariam com planos de mudar de país. Eles estariam pensando em deixar o Brasil e ir morar na Califórnia, nos Estados Unidos.

O colunista ainda revelou que a intenção do casal seria ter uma vida mais simples e segura ao lado dos filhos. Atualmente, Maíra Cardi está em uma viagem com o filho mais velho, Lucas, na Califórnia. Enquanto isso, Arthur está no Brasil com a filha, Sophia.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!